Tigotà apre a Primavalle

Tigotà, insegna padovana leader della cosmetica e della pulizia della casa, apre un nuovo store a Roma in Via Monti di Primavalle 115 (a 500 metri dalla fermata capolinea Battistini della metro A). È il 13° della provincia di Roma, dove l’ultimo punto vendita è stato inaugurato il 31 gennaio in Via Duilio Cambellotti.

Per gestire il nuovo punto vendita sono stati assunti 6 giovani con età media 31 anni e tutti del territorio che da oggi fanno parte del grande team Tigotà: più di4200 persone che tutti i giorni lavorano con passione ed entusiasmo per essere il punto di riferimento di chi ama prendersi cura di sé e della propria casa.

Lo store offre più di 400 metri quadri di prodotti per la cura e la bellezza della persona – tra le categorie più sviluppate profumeria e cosmesi – e per la pulizia della casa. Il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 20.00 e la domenica dalle 9 alle 13.

La strategia di sviluppo a Roma conferma l’obiettivo del brand padovano: rafforzare la presenza di Tigotà attraverso una diffusione capillare sul territorio.

L’assortimento Tigotà è disponibile anche sul sito e-commerce tigota.it dove si può scegliere tra quasi 20.000 referenze e tre modalità di consegna degli acquisti: la consegna direttamente a casa, il ritiro degli acquisti nel punto vendita Tigotà preferito oppure in oltre 4000 edicole convenzionate in tutta Italia, di cui 80 a Roma.

Tigotà è marchio di eccellenza di Gottardo S.p.A.,azienda leader del comparto beauty e home care con sede a Padova. Con l’apertura di Roma, il brand padovano arriva a contare 578 filiali diffuse su gran parte del territorio italiano.