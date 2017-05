Quartaccio, siringa nel cortile della scuola Andersen: "Problema di disagio sociale"

La notizia della siringa trovata nel cortile della scuola Andersen, al Quartaccio, dopo ventiquattro ore ancora fa parlare. Sulla vicenda è intervenuta anche Valeria Pulieri, assessora all'Ambiente del Municipio XIV.

Pulieri, in primis, ha voluto puntualizzare: "In merito all'articolo vorrei evidenziare come nel redigere lo stesso manchi del tutto la controparte istituzionale, ossia l'Amministrazione di questo Municipio. Faccio inoltre presente che la segnalazione relativa alle siringhe è stata inviata solo nella giornata odierna al Municipio (come risultava anche a RomaToday, ndr), che ha preso in carico la risoluzione della questione".

Inoltre ha evidenziato: "Approfitto per evidenziare che il problema rientra nella sfera del disagio sociale. E come ho dichiarato oggi durante una commissione pubblica, oltre alla necessità di interventi immediati è importante lavorare alla radice del problema valutando l'attivazione dei relativi servizi di supporto per le tossicodipendenze".