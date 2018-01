Giuseppe, il salva nasoni: restaurare le fontanelle è la sua missione

L’ultimo intervento ha fatto tappa in zona Pineta Sacchetti: un nasone malconcio, davanti alla biblioteca Casa del Parco, è stato rimesso in sesto. Mancava solo la firma a penna ma chi ha occhio sapeva già chi fosse l’autore dell’opera. Ovvero Giuseppe: 75 anni, pensionato con un passato da commerciante, ha deciso di dedicare il proprio tempo al decoro del territorio. Con una fissa: restaurare le fontanelle.

Diciannove i nasoni restaurati

Giuseppe ha lasciato il segno per ben diciannove volte, toccando vari punti del Municipio XIV: via Federico Borromeo, via dei Sampietrini, via Francesco Maria Torrigio, piazza San Zaccaria Papa, via Pietro Bembo. Una lunga striscia che sta viaggiando senza freni: “Amiamo di più Roma – ha commentato – ce la invidiano da tutto il mondo. Diamoci da fare nella manutenzione. E nella conservazione”.

Il lavoro di Giuseppe

Il 75enne ha avviato la sua missione lo scorso settembre : “Da un anno e mezzo faccio parte del gruppo Retake Monte Mario-Torrevecchia. L'idea ce l'avevo da tempo – ha raccontato a RomaToday – poi quattro mesi fa mi sono mosso. Ma non sono solo, ogni tanto c'è il mio amico Mario che mi dà una mano enorme. Con lui, sempre di nostra sponte, effettuiamo interventi di manutenzione lungo il Parco lineare. Perché ho deciso di ridare lustro ai nasoni? Sono un bene comune, lasciarli in malora sarebbe atroce. Rappresentano la Capitale, sono un tratto distintivo".

Nasoni da salvare

Pulizia, raschiatura "con spazzola e carta vetrata", verniciatura: ecco come si sviluppa l'intervento volontario di Giuseppe, che ha solo voglia di ammirare fontanelle splendenti e in ottime condizioni: "Quando la gente mi vede, dice bravo. Dopotutto – ha ironizzato – non costo niente all'Amministrazione. Anzi, faccio di tasca mia: 18,50 euro per la vernice e 1,50 euro al metro per la carta vetrata. Ma è un piacere, ci mancherebbe".