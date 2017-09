Quartaccio, via Andersen transennata da mesi: slalom tra dossi e radici

Un tratto stradale con con alta densità di traffico soprattutto nelle ore di punta, poiché è la via di accesso e di uscita verso il Raccordo, via Boccea e via di Torrevecchia. Stiamo parlando di via Andersen, zona Quartaccio: nel suo tratto iniziale, dopo l’incrocio con via della Valle dei Fontanili, “è presente da mesi un transennamento che inibisce il transito su una porzione di carreggiata”. Così Alessio Cecera, consigliere Pd del Municipio XIV, il quale ha richiesto che possa essere effettuato il ripristino della normalità con i fondi della manutenzione ordinaria.

Auto incolonnate

“La mattina – ha raccontato l’esponente democrat a RomaToday – si incolonnano molte macchine. Gli automobilisti sono costretti a effettuare una gincana tra i dossi, le radici sporgenti dei pini marittimi e quel transennamento. Il traffico, così, è incanalato in un’unica corsia, con evidente rischio di incidenti”.

Intervento sul tratto stradale

Il consigliere del Partito democratico, perciò, ha sollecitato i lavori. E si è rivolto all’assessore locali ai Lavori pubblici, Michele Menna. Per Cecera è necessario far programmare dall’ufficio tecnico municipale “un urgente intervento di riparazione del tratto indicato, avendo il Municipio XIV fondi a disposizione per la manutenzione stradale, ordinaria e straordinaria”.

Lavori in programma

Menna, a questo portale, ha spiegato: "Il sopralluogo è stato effettuato, il preventivo c'è, abbiamo preso contatti con il Servizio giardini. Per ulteriori garanzie di riuscita dell'intervento, abbiamo inserito il lavoro nelle scheda del piano triennale degli investimenti 2018/2019/2020. Attendiamo che il Servizio giardini rimuova i pini e pianti nuove essenze, che non diano difficoltà alla viabilità"