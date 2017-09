Quartaccio, la storia si ripete: lampioni accesi di giorno

Un andazzo che va avanti da qualche settimana. Al Quartaccio i lampioni sono accesi di giorno (foto sotto). Da queste parti, va detto, non è una novità: un caso analogo venne registrato lo scorso aprile. Sempre nello stesso punto, ovvero via Andersen. E qualcuno ha commentato: “È la terza periferia di Roma”.

"Il quartiere è abbandonato"

A raccontare questo fenomeno - per nulla nuovo nel Municipio XIV - è Giovanni Mecozzi, presidente del Comitato Quartaccio nel cuore, il quale in più frangenti ha scattato foto per segnalare la situazione esistente: “Qui siamo messi così. La storia andrà avanti minimo da quindici giorni, stando ristretti. Non c’è attenzione e pianificazione da parte dell’Amministrazione, il quartiere è abbandonato". Mecozzi, inoltre, ha segnalato altre criticità: “Via Andersen e via Flaubert sono vittime dell’incuria. I marciapiedi sono sbriciolati, inoltre le piante superano in altezza i lampioni. E allora sì che c’è buio pesto”.

Altre segnalazioni nel Municipio XIV

I lampioni accesi, nel territorio del Quattordicesimo, sono un must. Segnalazioni nei mesi scorsi sono arrivate da Selva Candida: via Civate, via Casorezzo, via Gambolò. Qui addirittura la luce si vedeva in mattinata ma era spenta la notte. Situazioni simili sono state registrate pure a Ottavia, in via Sorbelli e sulla Casal del Marmo, da piazza della Palmarola al Raccordo. Insomma: quartiere che vai, illuminazione di giorno che trovi.