Garage come discarica e topi nel cortile: benvenuti al Quartaccio

“Vedi che bel topo morto? Qui si vive così, alla giornata”. Il messaggio ha accompagnato la passeggiata in direzione di quella che dovrebbe essere la zona dei garage - 63 posti teorici - ma che in verità è diventata una discarica. E lì, fino a poco tempo fa, c’era una fogna a cielo aperto. All’angolo tra via dei Dumas e via della Valle dei Fontanili ci sono degli appartamenti di proprietà comunale. Siamo al Quartaccio, Municipio XIV, tra Torrevecchia e Torresina.

SPETTACOLO INDECENTE - A ottobre è andato in onda il servizio delle Iene, per denunciare lo spettacolo indecente provocato dallo sversamento di acque chiare e scure all’interno dei box auto. Poi la commissione Lavori pubblici di Monte Mario si è riunita, per fare il punto della situazione. La rottura denunciata all’epoca, a dire il vero, non c’è più. Ma la lista dei problemi, ormai da anni, non vede la fine.

MANCATA BONIFICA - Il 13 febbraio la polizia locale ha posto la segnaletica per annunciare “l’avvio dei lavori di rimozione dei rifiuti giacenti preso l’autorimessa e i piazzali”. Eppure ancora non si è visto nessuno. Secondo quanto appreso, l’Ama non sarebbe competente per intervenire. E il Dipartimento avrebbe bloccato le operazioni in via temporanea, per motivi di sicurezza.

CRITICITA' - Una classica situazione di “chi fa cosa?” confermata dal consigliere locale di Fratelli d'Italia, Fulvio Accorinti: “Sì, le operazioni sono ferme non si sa fino a quando, per criticità legate all’impianto elettrico che, a detta del Dipartimento, avrebbe potuto creare dei problemi. Le condizioni strutturali dell'edificio, interne ed esterne, si commentano da sole. Possiamo vedere anche le grate sconnesse, inoltre – ha terminato – è necessario bonificare l’acquitrino misto a rifiuti. È del tutto evidente che, se non si faranno riparazioni, a breve ci potranno essere altri danneggiamenti.”