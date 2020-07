Primavalle, riapertura della scuola nel caos: gli alunni rischiano di finire sparpagliati

Gli alunni della scuola Taggia nelle aule appena ristrutturate della Sacchetto di via Stefano Borgia, quelli che un tempo occupavano quest'ultimo plesso ancora, dopo tre anni, ospiti precari altrove. Rischia di aprirsi con il caos più totale l'anno scolastico degli alunni di Primavalle.

Primavalle: l'anno scolastico a rischio caos

I lavori alla Alberto Sordi di via Taggia, che dovevano essere ultimati "entro il 2017", sono sempre più infiniti, sulla collocazione degli studenti manca l'accordo tra scuole e tra scuole e Municipio XIV che dal canto suo voleva destinare le classi della Taggia alla Sacchetto. Ne è nata una vera e propria "guerra dei banchi" con le famiglie e i docenti del plesso di via Borgia a reclamare l'ingresso nella loro storica sede dopo anni passati "in un prefabbricato degli anni '60 con riscaldamento obsoleto, colonne di scarico rotte e bagni raccapriccianti".

Per gli alunni di Primavalle settembre è un'incognita

Settembre dunque è un'incognita. Gli alunni rischiano di ritrovarsi "sparpagliati tra una scuola e l’altra, con classi smembrate e una comunità scolastica profondamente divisa".

"Risulta evidente l’estrema confusione in cui versa la gestione della questione e in generale nel rapporto tra istituzioni comunali e Istituti Comprensivi con grave rischio di un blocco della didattica o in ogni caso di un rallentamento del ritorno alla normalità delle attività scolastiche sul territorio" - ha scritto il presidente della commissione trasparenza del Municipio XIV, Julian Colabello, all'Ufficio Regionale Scolastico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla Taggia lavori infiniti: "Alunni rischiano di essere sparpagliati"

Una questione affrontata anche nella Trasparenza capitolina. "Il problema, gravissimo, è che nell’istituto Taggia il cantiere ancora non si è concluso ma parallelamente il Comune di Roma non ha neppure provveduto ad informare le famiglie sui tempi di chiusura dei lavori né sulla futura dislocazione degli studenti iscritti. In un periodo di emergenza sanitaria che ha costretto gli alunni alle video lezioni, con conseguenti profonde disparità tra chi ha avuto accesso a pc e tablet e chi di fatto è stato relegato all’abbandono scolastico, è quanto mai importante assicurare a tutti gli studenti l’accesso alla loro classe a partire da settembre. È inaccettabile che, finora, su questa programmazione - hanno scritto in una nota Marco Palumbo, e la capogruppo della Lista civica Svetlana Celli - ha regnato un vergognoso silenzio".