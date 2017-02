Primavalle, "revocata la manifestazione fascista": salta il corteo di Forza Nuova

"La manifestazione fascista e xenofoba che si sarebbe dovuta svolgere a Primavalle, domani 24 febbraio, è stata revocata". L'annuncio è stato firmato, in una nota congiunta, da Unioni inquilini Roma Nord, Prc Primavalle, Sinistra Italiana Municipio XIV, Cub Immigrazione, Collettivo Possibile di Monte Mario.

EVENTO - L'evento, insieme a Roma ai Romani, era in programma alle 17 in piazza Clemente XI. Appena la notizia è cominiciata a circolare, è partito il tam tam sui social e non solo. A tal proposito, la faccenda è stata trattata anche dal senatore Massimo Cervellini (Sinistra italiana) che ha chiesto al ministro dell'Interno, Marco Minniti, di stoppare l'appuntamento.

SODDISFAZIONE - "Esprimiamo la nostra soddisfazione per l'annullamento di questa parata provocatoria – è apparso sulla nota – con cui Forza Nuova, organizzazione dichiaratamente fascista, sperava di raccogliere facili consensi strumentalizzando un problema drammatico e reale come quello della sofferenza abitativa. Oggi come ieri, nei quartieri popolari il fascismo e il razzismo non passano".

POPOLO ROMANO - "Il popolo romano non si lascia irretire da due slogan demagogici – è riportato nel comunicato – perché sa benissimo che i responsabili dei problemi della città non sono gli immigrati, ma piuttosto gli speculatori, i palazzinari e quei presunti “capipopolo” fascisti che fino a ieri agivano come claque a libro paga dei poteri forti e oggi vorrebbero soffiare sul fuoco della protesta sociale. La demagogia fascista trova terreno fertile nella latitanza politica del Comune di Roma e di chi, governando, si attarda ad affrontare le cause di conflitto sociale".

REPLICA - Forza Nuova, secondo quanto appreso da RomaToday, ha tenuto a precisare che non si tratta di una ritirata. E che non è stato "un desistere dal voler fare la manifestazione". Poi il post apparso su Facebook: "Dopo la battaglia che ci ha visto protagonisti martedì al fianco dei tassisti e degli ambulanti contro le liberalizzazioni volute dal Governo con il milleproroghe, la nostra lotta non si ferma. Questo sabato inauguriamo, a Magliana, la nuova sede di Roma ai Romani, nel quartiere simobolo dello scorso autunno. Con l'occasione, avremo ospite Silvia Valerio delle Edizioni Ar per la presentazione del libro di Jean Raspail, Il Campo Dei Santi, romanzo profetico degli anni '70 sull'invasione dell'Europa da parte di popoli stranieri. A seguire, faremo una cena di raccolta fondi per sostenere le spese legali dei camerati arrestati. Per questo motivo, il corteo di Primavalle previsto per questo venerdì, sarà annullato".