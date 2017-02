Primavalle, le associazioni alzano la voce: "Il parco Dominique Green è di tutti"

Il punto di partenza è uno: “Il parco Dominique Green è di tutti”. A renderlo ancora più esplicito ci sarà l’assemblea pubblica, in programma sabato 4 marzo alle 11, in via Sant’Igino Papa a Primavalle, nel Municipio XIV. A organizzare l’evento le associazioni ormai stufe di vedere l’area verde vittima del degrado e situata a due passi dal nido Tondogiro, struttura spesso visitata dai topi.

PASSAGGIO - Il luogo dell’incontro sarà l’anfiteatro del parco. E in caso di maltempo la discussione si terrà all’interno del mercato coperto. Chiusa la premessa, i promotori dell’iniziativa sono pronti a confrontarsi con le istituzioni (Amministrazione locale in primis) per risolvere il nodo cruciale della questione: “Il parco deve passare da Ater al Comune e, di conseguenza, al Municipio”.

APPELLO - La zona è “un bene pubblico importante per i cittadini di Primavalle” ha riferito la Lista Disoccupati e Precari Roma Nord Ovest, aggiungendo: “Dovrebbe essere pienamente recuperato ai suoi scopi e usi. Durante e dopo questo passaggio chiediamo che si prosegua la collaborazione già avviata dalle associazioni firmatarie con gli enti locali – hanno continuato – a nostro avviso è necessario, quindi, che vengano coinvolte le realtà associative del territorio, per una gestione partecipata del parco e delle altre aree di verde pubblico del Municipio, in una prospettiva di rispetto dell’ambiente, delle competenze e delle professionalità presenti sul territorio”.