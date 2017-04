Primavalle, parco Dominique Green: "Dare voce ad associazioni e cittadini"

Gli incontri con alcuni esponenti dell'Amministrazione locale, l'assemblea pubblica di marzo e l'ennesimo invito a indire un Consiglio straordinario che - con molta probabilità - si terrà a metà maggio. Quella sarà l'occasione per "dare voce ad associazioni e cittadini". Oggi 20 aprile, in via Mattia Battistini, davanti ai consiglieri di maggioranza e opposizione del Municipio XIV, un gruppo di persone ha chiesto lumi circa lo stato dell'arte in relazione al parco Dominique Green di via Sant'Igino Papa, zona Primavalle . L'obiettivo è dare linfa a un'area che, al momento, versa in condizioni precarie.

In mattinata, all'interno del parlamentino, è stato domandato se sono state attivate, da parte del Municipio, le procedure del caso nei confronti di Ater e che a punto sia la trattativa. Inoltre, tenuto conto dei fondi presenti nel centro di costo del verde alla voce 'manutenzione' - è stato evidenziato se esista l'intenzione di determinare un importo che, nelle more del passaggio della proprietà e delle competenze conseguenti, possa essere immediatamente utilizzato per mettere in sicurezza il parco.

Sul tema, la lista Disoccupati e Precari Roma Nord Ovest da subito si è fatta portavoce per coinvolgere le associazioni del territorio in una gestione partecipata dello spazio verde, situato a due passi dall'asilo nido Tondogiro. Paolo Morbioli, presidente dell'Aula di Monte Mario, ha ribadito che è viva la volontà di fornire tutte le spiegazioni del caso. Da qui l'ok per un Consiglio ad hoc tra circa un mese.