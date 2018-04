Raid a Primavalle, distrutte centraline elettriche: buio pesto intorno al parco Anna Bracci

Le strade intorno al parco Anna Bracci, che è nel patrimonio dell'Ater, sono al buio da almeno un mese. Non c'è luce, infatti, sia in via Alessio Ascalesi che in via Girolamo Casanate. Queste le lamentele arrivate dal quartiere di Primavalle, Municipio XIV, che hanno trovato un riscontro nell'ultimo weekend. In sostanza, all'interno dell'area che è nell'alveo dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale del Comune, sono state ritrovate centraline elettriche completamente distrutte.

Primavalle al buio

"I fili erano tranciati" sono state le parole di Simone Conte (associazione Vengo da Primavalle) che ha continuato: "Lo scorso anno, durante uno dei nostri interventi di pulizia al parco Anna Bracci, abbiamo trovato, disperse nei cespugli, alcune centraline distrutte. Durante le giornate di pulizia, siamo riusciti a cambiarle e a rimettere in sicurezza l'area. Qualche settimana fa ci comunicano che le vie adiacenti al parco sono senza luce da tempo. Abbiamo fatto una passeggiata – ha proseguito – e che troviamo? Le centraline elettriche divelte".

Interventi al parco Anna Bracci

"Stiamo cercando di risolvere la situazione – ha aggiunto – perché oltre ad essere molto pericolosa, di certo non vogliamo lasciare l'area in quelle condizioni". Simone Conte ha fatto sapere che ci sono già stati contatti con Acea, per il ripristino delle centraline. Non solo: a maggio, con molta probabilità, avrà luogo un altro intervento da parte dell'associazione Vengo da Primavalle, che si occuperà della pulizia e di fornire quella manutenzione ordinaria assente.

Area giochi distrutta

Il parco Anna Bracci, fatti due conti, si è sempre retto in piedi grazie al lavoro e all'impegno dei volontari, sia per la parte verde che per quella dove sorge l'area giochi. Quest'ultima, che gode delle cure di Claudia e Susanna, due residenti nel quartiere, durante le feste di Pasqua è stata messa ko (foto sopra). Praticamente, qualcuno ha portato via i copertoni - utilizzati come dondolo - e le catene delle altalene. Uno schiaffo per i bambini della zona, alcuni dei quali diversamenti abili, che nel parco Anna Bracci trovavano un luogo di svago e divertimento.