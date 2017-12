Primavalle, illuminazione alla cieca: “Serve un potenziamento. Manca la sicurezza”

In via Cardinal Domenico Capranica deve essere fatta luce. Perché al momento ce ne è veramente poca. La denuncia è di Stefano Oddo, consigliere di minoranza del Municipio XIV, che ha chiesto un potenziamento dell’illuminazione pubblica. Il punto indicato da Oddo si trova a Primavalle. Uno spicchio del quartiere che, a detta del consigliere del centrodestra locale di Monte Mario, merita più attenzione. Perché è un luogo di ritrovo e soprattutto molto frequentato, in quanto a pochi metri si trovano sia il centro sportivo ‘Tanas Primavalle’ che l’istituto scolastico Edmondo De Amicis.

"Assenza di sicurezza"

“Studenti e cittadini mi hanno ravvisato l’assenza di una percezione di sicurezza – ha sottolineato Oddo – chi amministra, deve garantire un adeguato servizio di illuminazione pubblica. In quella via c’è anche una scuola occupata, la situazione non è delle più felici. Già in passato mi ero battuto su questa problematica, sia con la giunta Barletta (Amministrazione Pd) che con quella attuale dei Cinque Stelle. E continuerò a farlo”.

Più luce in via Cardinal Domenico Capranica

Intanto Oddo ha presentato una proposta di ordine del giorno: “In sostanza, la mia richiesta è quella di coinvolgere il dipartimento Simu (Dipartimento sviluppo infrrastrutture e manutenzione urbana) e l’Acea, affinché inseriscano nel piano di illuminazione pubblica il potenziamento di via Cardinal Domenico Capranica. Inoltre – ha terminato – sarebbe opportuno che venissero svolti quanto prima i lavori stradali, per rendere più accessibile la via”.