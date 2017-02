Primavalle, "no al corteo xenofobo di Forza Nuova": l'appello al ministro

“No al corteo xenofobo”. La richiesta al ministro dell’Interno, Marco Minniti, è firmata da Massimo Cervellini, senatore di Sinistra Italiana. L’argomento è la manifestazione in programma venerdì pomeriggio, a Primavalle, organizzata da Forza Nuova e Roma ai Romani.

L’appuntamento, che partirà alle 17 da piazza Clemente XI, è titolato “Roma ai romani, casa agli italiani”. Nei giorni scorsi è già partito il botta e risposta, tra chi si è opposto all’evento e la stessa Forza Nuova. Ora è intervenuto pure Cervellini, il cui proposito è bloccare “lo svolgimento del corteo di Forza Nuova, organizzazione neofascista che nel tempo si è resa protagonista di violenze e apologia di fascismo”.

“La lotta per il diritto all’abitare non può divenire strumento per queste esecrande e vergognose campagne di odio, che con Sinistra Italiana intendiamo contrastare con convinzione e con tutti i mezzi democratici – ha puntualizzato – non tollereremo alcuna offesa alla città, alcuna violenza, alcun attacco al cuore antifascista di Primavalle e a tutti coloro che si riconoscono nei valori costituzionali della nostra Repubblica”.