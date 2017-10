Primavalle, il piano salva-Galaxy: "La mattina cinema per le scuole e riduzione del biglietto"

“Non c’è tempo da perdere”. Il ritornello suona così dalle parti di Primavalle: il Galaxy, ultimo cinema della borgata, è chiuso da settimane. Sul suo futuro non c’è certezza e proprio questo aspetto ha portato alla formazione di un Comitato che si è costituito il 28 settembre in via Bonelli, sede decentrata dell’Unione inquilini. Al termine dell’incontro sono stati messi nero su bianco i passaggi da seguire per evitare che la struttura possa essere investita da un cambio di destinazione d’uso “misero destino di altre cento sale a Roma”.

La proposta culturale

Alla base del programma salva-Galaxy c’è una proposta culturale. L’auspicio è che una società cinematografica “apra una trattativa con la proprietà dell’immobile per ricostruire un cinema multiculturale, con una programmazione di qualità”. In che modo? Per esempio, ospitando le scuole la mattina e proiettando film d’essai, integrati a proposte teatrali o musicali, nelle sale più piccole. Inoltre, è stata ipotizzata come soluzione la riduzione del biglietto.

La raccolta firme

Nel frattempo, venerdì 6 ottobre è prevista in piazza Capecelatro una raccolta firme per presentare un’interpellanza al Municipio XIV. L’appuntamento, fissato alle 17, sarà accompagnato da testimonianze, memorie e opinioni dei cittadini sul cinema attualmente chiuso.

"Difendiamo l'ultimo cinema di Primavalle"

In principio era il Niagara, poi è diventato il multisala Galaxy. Uno spazio importante, che in 50 anni “ha visto migliaia di frequentatori” e che non deve morire. Il neonato Comitato ha intenzione di battersi, per evitare che possa essere "oggetto di operazioni speculative" a carattere commerciale: “È l’ultimo cinema di Primavalle, difendiamolo”.