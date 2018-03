Primavalle, ufficio postale chiuso da 20 giorni: disagi per i cittadini

Le lancette dell'orologio hanno parlato chiaro: la saracinesca era abbassata, nonostante fossero le 12,20. L’ufficio postale di Primavalle, in via Federico Borromeo, è chiuso. Ma non da oggi 23 marzo. Infatti, i locali sono inaccessibili da venti giorni. Un foglio, posto all’ingresso, ha ricordato che non si può entrare per via di alcuni lavori che devono essere effettuati. Sta di fatto che la situazione ha provocato non pochi disagi all’utenza.

Disagi a Primavalle

Renato Rizzo, rappresentante del sindacato Unione inquilini, ha raccolto nelle ultime settimane tante, troppe lamentele: “La situazione è gravissima, perché costringe pensionati e cittadini con difficoltà motorie a spostarsi altrove”. L’ufficio postale più vicino è in via di Torrevecchia, dove non è che le cose siano proprio rose e fiori. Almeno stando alle parole di una signora: “Per l’attesa ci fai la buca”.

Chiesti tempi certi per la riapertura

La richiesta è stata una: tempi certi per la fine degli interventi. Perché il nodo fondamentale è girato intorno a questo punto. Come evidenziato dallo stesso Rizzo: “Inizialmente i lavori dovevano terminare il 10 marzo, poi il 16 e adesso il 26. Un proroga di settimana in settimana che ha aumentato lo scoramento dei residenti. I cittadini di Primavalle hanno diritto a usufruire dei servizi postali”.

Pronta la raccolta firme

Il sasso è stato tirato e nessuno ha tolto la mano. Anzi, se lunedì gli spazi non saranno di nuovo a disposizione, verrà alzata l’asticella della protesta: “Come Unione inquilini siamo pronti alla raccolta firme per la riapertura delle Poste – ha annunciato Renato Rizzo – se il termine del 26 marzo non sarà rispettato. Oggi è venerdì: chi di dovere faccia di tutto per accelerare la conclusione delle opere di manutenzione”.