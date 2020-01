Si realizza il sogno di Primavalle popolare: le palazzine di via Gasparri saranno abbattute e ricostruite

Da edifici fatiscenti tra fondamenta precarie, per non dire inesistenti, e infiltrazioni a stabili completamente nuovi e moderni. Dopo venticinque anni si realizza il sogno della Primavalle popolare: le palazzine Ater di via Pietro Gasparri verranno abbattute e ricostruite.

Primavalle: le palazzine di via Gasparri abbattute e ricostruite

Un intervento atteso da tempo, inserito all’interno di un contratto di quartiere che risale ormai ad oltre un decennio fa. Obiettivo: mettere a disposizione del patrimonio immobiliare popolare altri 12 appartamenti. Finalmente dignitosi, vivibili e sicuri: pronti ad ospitare le famiglie che ne avranno bisogno.

Il progetto di abbattimento e ricostruzione delle palazzine di via Gasparri sarà presentato, proprio nel comprensorio al civico 41, dal direttore generale di Ater Andrea Napoletano e dell'assessore alle Politiche Abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani.

Unione Inquilini: “Su progetto via Gasparri 25 anni di lotte”

Un appuntamento al quale l’Unione Inquilini, “dopo 25 anni di lotte”, non mancherà.

"Saremo presenti soprattutto per capire come Ater intenda gestire i tempi della dell'abbattimento, della ricostruzione dei 12 alloggi e ricollocazione di 11 famiglie abitanti nelle palazzine delle case popolari di Primavalle” – ha detto Renato Rizzo.

“Siamo soddisfatti per questo importante momento di riqualificazione del quartiere che segue la realizzazione del progetto di via Pietro Bembo. Un obiettivo che come sindacato stiamo inseguendo da oltre un ventennio e che finalmente si va a realizzare. Si tratta di piccoli passi che però ci auguriamo possano aprire a una stagione di riqualificazione più generalizzata. Tutta la città di Roma e in particolare le nostre periferie – sottolineano da Unione Inquilini - hanno bisogno di una progettazione radicale in grado di strappare al degrado il nostro territorio”.