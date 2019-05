Primavalle, assegnati gli alloggi popolari: 16 famiglie coronano il sogno di una casa

A Primavalle il sogno di una casa diventa realtà. Le prime 16 famiglie assegnatarie sono infatti pronte a prendere possesso degli alloggi popolari di via Pietro Bembo, quelli moderni e "green" realizzati dalla Regione Lazio sulle ceneri di un vecchio stabile attraverso l'investimento di 2,2 milioni di euro.

Il primo tassello del piano triennale di Ater che, per rispondere all'emergenza abitativa, prevede una spesa di 68 milioni per dare un tetto a 708 famiglie.

Assegnate le case popolari di via Pietro Bembo

Le prime sono quelle delle case popolari di via Pietro Bembo, il landmark verde del quartiere.

"Un evento importante per Primavalle e per la città tutta. Dopo anni di impegno, di proteste e di proposte da parte soprattutto di Unione Inquilini, finalmente 16 nuclei familiari avranno una casa popolare. Si tratta in maggioranza famiglie che hanno gravi problemi sociali e di persone diversamente abili. Finalmente verrà garantito il diritto alla casa a famiglie che attendevano da oltre 10 anni" - ha commentato Renato Rizzo di Unione Inquilini.

L'Unione Inquilini: "Attendiamo i 12 alloggi di via Gasparri"

Un impegno che su Primavalle non si conclude con gli alloggi Ater di via Pietro Bembo: il quartiere e le famiglie in attesa di una casa aspettano infatti anche l'abbattimento e la ricostruzione della palazzine di via Gasparri, un progetto che rientra all'interno di un contratto di quartiere avviato ormai oltre dieci anni fa e che, se in porto, metterebbe a disposizione del patrimonio immobiliare popolare altri 12 appartamenti.