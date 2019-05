Quartaccio: pugni e testate ai poliziotti durante un controllo, agenti finiscono in ospedale

Sono stati costretti alle cure dell’ospedale due agenti del Reparto Volanti della Polizia che avevano fermato una coppia di ragazzi in via Andersen, al Quartaccio, per un normale controllo. I due poliziotti invece si sono trovati alle prese con una reazione violenta dei due che li hanno aggrediti. E’ accaduto intorno alle 21:00 di martedì 7 maggio.

Fermati per un controllo e sprovvisti di due documenti, qualcosa all'improvviso deve avere fatto innervosire i due giovani fermati, un 26enne ed un 28enne, che hanno reagito aggredendo violentemente i due agenti.

Un pugno e una testata al capo pattuglia, ancora sotto osservazione dei medici, e vari colpi al secondo poliziotto intervenuto, che è riuscito a evitare il peggio. Per il secondo agente, i medici hanno prescritto 5 giorni di prognosi a causa delle contusioni riportate.

I due aggressori sono stati fermati, portati al commissariato di Primavalle ed arrestati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.