Il parco Dominique Green resta a pezzi e nessuno è interessato a salvarlo

Un cancello a terra, una situazione pericolosa che staziona a Primavalle da troppi mesi. L'ingresso del parco Dominique Green, in via Sant'Igino Papa, ha una parte dell'inferriata che giace al suolo. L'area, che è nell'alveo dell'Ater, continua così la sua discesa agli inferi, in preda al degrado e all'assenza totale di manutenzione.

Rifiuti sparsi ovunque

I rifiuti sono sparsi all'interno del perimetro situato vicino all'asilo nido Tondogiro. I secchi dell'immondizia sono stracolmi, non se ne salva uno. Entrare dentro lascia l'amaro in bocca. Soprattutto perché vicino ha una struttura dedicata ai più piccoli, senza dimenticare che quel parco rappresenta, teoricamente, un punto di ritrovo per i residenti.

Catasta di padelle

E che l'abbandono sia la parola chiave del parco Dominique Green se ne ha contezza alzando lo sguardo verso il muretto, dove si erge una catasta di padelle, pentole, casseruole. Roba da non crederci, direbbe qualcuno. Ma anche i più scettici devono ammettere che è così.

La richiesta delle associazioni

Il parco di Primavalle, così, finisce nuovamente nel mirino. Alcune associazioni del territorio, come riportato da un articolo di RomaToday dello scorso gennaio, sono pronte a riportare condizioni di salubrità e igiene all'interno dell'area. La soluzione indicata è quella che Ater stipuli una convenzione con i comitati intenzionati a prendersi cura dello spazio verde. In caso di risposta affermativa, potrebbe essere la Regione (previo il controllo della convenzione da parte di una commissione ad hoc) a erogare i finanziamenti. A supporto, viene citata la deliberazione regionale 'Approvazione dei criteri e delle modalità per il riparto dei contributi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini e dello schema di convenzione tipo per l'affidamento in gestione delle aree verdi, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, concernente 'Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini'. Nel frattempo, le bocce sono ferme. E il parco Dominique Green rimane al punto di stallo. Ovvero a pezzi.