Municipio XIV, fuori le carte: ecco i siti delle nuove isole ecologiche

La partecipazione come punto principale per capire, insieme, le finalità e i vantaggi delle isole ecologiche nel Quattordicesimo. Martedì 21 marzo alle 18,30 si terrà l’incontro in via Cremolino, presso la Pontificia facoltà di scienze dell’educazione Auxilium.

Come già ricordato a RomaToday da Paolo De Laurentiis (M5S), presidente della commissione Ambiente nel Municipio XIV, il centro di raccolta di via Mattia Battistini non basta più. Così sono state passate al vaglio delle possibilità. Secondo quanto appreso, le aree papabili in lizza sono comprese tra Selva Candida, Ottavia e Valle Santa. Al massimo due verrebbero selezionate al termine del percorso indicato: la commissione Ambiente infatti dovrà riunirsi carte alla mano, per evidenziarne l'eventuale l’idoneità.

L’argomento, pertanto, tornerà di attualità a Monte Mario. A dicembre, infatti, si ci fu un certo imbarazzo: Virginia Raggi e Ama annunciarono gli indirizzi delle nuove isole ecologiche. Alcuni siti, relativi al Municipio XIV, vennero però depennati nel giro di poco. Il motivo? Da via Battistini - notizia mai smentita - non sarebbero mai arrivati pareri favorevoli rispetto alle aree ipotizzate.

Proprio De Laurentiis sottolineò l'importanza di avviare un altro tipo di lavoro, ad ampio raggio. Anche perché all’epoca non tutte i siti presentati dalla delibera Tronca – cinque e non tre, come comunicato erroneamente da Comune e Ama – vennero ritenuti 'all'altezza' dallo stesso consigliere del M5S. Adesso qualche informazione in più c’è. Da qui l’opportunità e la volontà di illustrare la stato dell’arte in stretto contatto con la cittadinanza, le associazioni e i Comitati di quartiere.