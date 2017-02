Via del Monte della Capanna, i rifiuti prendono casa: "Pericolo per la salute"

I rifiuti lungo la strada, alcuni in superficie e altri che emergono dal terreno. Siamo su via del Monte della Capanna, Municipio XIV. Basta farci un salto per vedere quale sia la situazione, perché in bella vista c'è di tutto: copertoni, materassi, tratti di guaina e anche pezzi di asfalto.

SOPRALLUOGO - Nell’ultimo weekend c’è stato un sopralluogo sul posto tra i cittadini e Fulvio Accorinti, consigliere di FdI, il quale ha promesso: “Abbiamo proposto al Municipio, ad Ama, al Dipartimento Ambiente di concordare e programmare una bonifica approfondita delle aree”.

SITUAZIONE RISCHIOSA - “È evidente che il continuo scarico di materiale e rifiuti di ogni tipo ha determinato, nel tempo, lo stratificarsi dei rifiuti – ha puntualizzato – anche nei tratti più o meno superficiali del terreno. Una situazione rischiosa anche per l’incolumità e la salute pubblica, in particolare in caso di incendi".