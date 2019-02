Mercato di Primavalle sul piede di guerra: i lavori sono infiniti, il rilancio non c'è

Fuori le opere di street art realizzate con l'intento di rendere vivo, colorato e attraente un edificio storico in decadenza, dentro il grigiore ed il silenzio di un mercato rionale in estrema sofferenza: tenuto in vita solo dai cinque operatori rimasti e dalla clientela più affezionata.

Mercato di Primavalle I: rilancio lontano

Lontano il rilancio del mercato Primavalle I soffocato dal cantiere che avrebbe dovuto riportarlo in vita e che invece oggi rischia di farlo scomparire del tutto.

Già perchè in quel di via Sant'Igino Papa i lavori di riqualificazione, partiti a fine maggio, sembrano essere infiniti tra ritardi e cantieri tutt'altro che in via di chiusura. Oltre 300mila euro le risorse stanziate da Roma Capitale per il rilancio: messa in sicurezza dell'impianto elettrico e di quello idrico, nuovi bagni, l’antincendio e un collegamento alla rete wi-fi gli interventi promessi e in parte realizzati.

Non si vedono piazza sociale e sportello municipale

Ancora un miraggio la "piazza sociale" e lo sportello municipale che avrebbero dovuto rappresentare il vero fulcro della rinascita del mercato immaginato come una grande agorà di quella periferia che di luoghi di aggregazione e socializzazione ne conta davvero pochi.

Oggi i cinque banchi del Primavalle I sopravvivono tra cumuli di calcinacci, bandoni e reti metalliche: intorno l'eco di un capannone polveroso e simi vuoto, ben lontano da quello fiorente e vivace degli anni '50.

Esasperati gli operatori volenterosi di conoscere la data di conclusione definitiva dei lavori e il futuro del mercato, oggi depresso tra box chiusi e banchi vuoti.

Da qui, dopo la mobilitazione nel cuore di Primavalle e negli uffici del Municipio XIV, il lancio della petizione online per chiedere chiarezza sulla riqualificazione ancora in alto mare e la tutela degli esercenti.

La riqualificazione paralizza il mercato di Primavalle

"Quello che doveva essere il rilancio della struttura e che avrebbe dovuto portare all’assegnazione di nuove licenze, ha paralizzato le attività, messo in difficoltà i commercianti e sfiduciato la cittadinanza" - scrivono associazioni di quartiere e operatori chiedendo "trasparenza sul progetto finale dell'amministrazione e un confronto vero su ciò che sta avvenendo in un luogo così importante per tutti".

Ma soprattutto i promotori della raccolta firme chiedono alla Sindaca Virginia Raggi, al presidente del Municipio XIV, Alfredo Campagna, e all'assessore al Commercio, Michele Menna "di tutelare, di ascoltare, di aiutare quei commercianti che sempre hanno con fatica portato avanti il mercato e resistendo alle crisi, non lasciando i loro banchi, hanno permesso al mercato di non chiudere".

"Oggi il Mercato di Primavalle I - dicono da via Sant'Igino Papa - è un cantiere pieno di calcinacci, quando i lavori dovevano essere terminati da tempo, e rischia di dover sopportare questa situazione per un periodo molto lungo, senza sapere cosa sarà realmente del proprio destino. I commercianti stanno vivendo una crisi delle vendite e rischiano la chiusura, gli abitanti - proseguono - sono privati di un centro di aggregazione storico, dal valore umano, culturale e affettivo inestimabile, soprattutto se rapportato ai centri commerciali moderni, concorrenti e in espansione su tutto il territorio".

Primavalle sul piede di guerra: "Salviamo il mercato"

Un incontro pubblico tra commercianti e rappresentanti municipali per condividere lo stato dei lavori in corso e futuri in modo chiaro; la massima tutela dei commercianti e la possibilità per chi lo volesse di sospendere la licenza e il pagamento del canone di locazione fino al termine dei lavori, senza perdere i diritti acquisiti; la tutela e la cura della struttura e delle opere di Street art presenti sulle sue pareti esterne: i punti su cui Primavalle non transige. "Salviamo il mercato"- il grido di via Sant'Igino Papa, già sul piede di guerra.