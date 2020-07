Mercato Primavalle, l'inizio lavori sorprende gli operatori: Yulia dovrà liberare il suo "bar da film" in quattro giorni

Lunedì 13 luglio inizieranno i lavori per la riqualificazione del Mercato Primavalle I e dunque gli unici tre operatori rimasti all’interno della struttura di via Sant’Igino Papa dovranno liberare gli spazi delle aree loro assegnate.

Lavori al Mercato Primavalle I: “Operatori via in quattro giorni”

La comunicazione del Municipio XIV è piovuta come un fulmine a ciel sereno sulle teste dei titolari di box e banchi di Primavalle. La pec arrivata in mail venerdì sera, la lettera consegnata il martedì seguente: a meno di una settimana dall’avvio del cantiere.

“Quattro giorni per sgomberare tutto senza che nessuno conosca il progetto, senza alcuna pubblicità, senza la partecipazione dei cittadini, con appalti e subappalti mai dichiarati, incuranti delle proteste dei cittadini, degli operatori. Un appalto da oltre un milione di euro che deve ‘completare’ lavori già per 300.000” - tuonano operatori e realtà di zona riuniti nell’associazione Banco e sto.

Yulyia via dal suo “bar da film”

I due banchi di frutta e verdura saranno spostati sul piazzale esterno, anche se uno dei titolari aveva espresso la volontà di essere ricollocato per il tempo del cantiere tra i colleghi dell’Urbano II. Sorte più avversa per l’attività di Yulyia, ossia il bar del mercato di Primavalle: quello che ha fatto anche da set al film "Rimetti a noi i nostri debiti" con Marco Giallini e Claudio Santamaria.

Yulyia dovrà togliere tutto in tempi record, “senza sapere dove portare i macchinari, la merce avanzata e tutto il resto” - protesta l’imprenditrice ucraina che nei mesi scorsi, prima dell’arrivo dello sportello anagrafico, aveva riaperto nel mercato deserto per non perdere quella licenza ottenuta dopo tanta fatica.

A turbarla non solo la questione logistica e la fretta, è il futuro che è incerto: “Non mi hanno dato nessuna informazione nè certezza sulla sospensione della tassa, non so fra quanto e se potrò rientrare nel mio bar. E’ un salto nel vuoto, un trattamento che noi operatori del mercato non meritiamo” - dice la donna a RomaToday.

Mercato Primavalle I: il progetto del Comune

Nel settembre scorso la presentazione del progetto da parte della sindaca di Roma, Virginia Raggi, arrivata in quel di Primavalle a sorpresa con l’assessore Carlo Cafarotti.

Oltre al già realizzato ufficio anagrafico, prevista una parete per le proiezioni e una piazzetta sociale a fare da “spalla” alle sedici postazioni previste nel "nuovo" Mercato Primavalle I: 10 banchi dedicati ai prodotti alimentari, 5 a prodotti artigianali e 1 spazio di somministrazione. Un progetto molto diverso da quello immaginato da Banco e sto che li sognava un mercato "di merci e di mestieri" con il 50% delle attività di carattere artigianale, il 40% di vendita agroalimentare e il restante 10% di ristorazione.

Il 13 luglio la consegna del cantiere con la riqualificazione che in tanti sperano possa rilanciare uno spazio storico ma nella sua forma tradizionale soffocato dalla concorrenza della grande distribuzione e dei centri commerciali. La durata dei lavori era stata stimata di 9 mesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La protesta di Primavalle: “E’ uno scempio e la chiamano riqualificazione”

Sarà un avvio di cantiere movimentato. Banco e sto ed altre realtà di Primavalle si sono date appuntamento proprio in via Sant’Igino Papa, nel mirino l’amministrazione a Cinque Stelle: “Protesteremo e lo faremo in modo evidente su questo disastro spacciato come grande riqualificazione. I lavori dovevano finire tre anni fa invece oggi stiamo ancora così e ora per coprire la loro inettitudine vogliono spazzare via tutto e zittire chi ricorda ogni giorno la verità. Altri si sono defilati, avranno avuto le loro buone (?) ragioni, ma noi no, stiamo qui non stiamo zitti. Andate a casa, non ne possiamo più - dicono - dell’amministrazione più cialtrona di sempre”.