Primavalle, albero in fiamme vicino al nido di via Bembo: "Tronchi a terra da due mesi"

Fiamme vicino l’asilo nido di via Pietro Bembo, a Primavalle. A bruciare i pezzi di un albero che, secondo le testimonianze raccolte, sarebbe caduto un paio di mesi fa e mai rimosso. A riferirlo è stata una residente della zona, che ha segnalato il tutto a RomaToday. L'immagine inviata mostra quanto avvenuto.

L'episodio

L’albero, in base a quanto testimoniato, è planato a terra a luglio. Poi i tronchi, lasciati a terra, sono stati avvolti dal fuoco nei giorni scorsi. Il fatto è avvenuto, come detto, a due passi dal nido, dove sono stati trovati pure cocci di bottiglie. "Poco più avanti sono apparsi pure un materasso – ha raccontato – e resti di mobili".

"Risolvere il problema in breve tempo"

Valeria Pulieri, assessora all’Ambiente del Municipio XIV, è stata contattata dal nostro giornale per avere delucidazioni sulla vicenda: “Siamo riusciti a ricostruire l’episodio. Abbiamo attivato chi di competenza per il risolvere il problema nel più breve tempo possibile. L’area - ha continuato Pulieri - è in adozione a un’associazione che verrà informata della questione. Inoltre sarà sollecitata a effettuare l’intervento".