Primavalle, bruciano cassonetti: distrutti auto e scooter, erano sotterrati dai rifiuti

Fiamme alte e fumo nero tra i palazzi. Ennesima notte di fuoco a Primavalle dove a bruciare sono stati ancora dei cassonetti.

Incendio cassonetti in via Torrigio

In particolare l'incendio è scoppiato intorno alle 00:45, tra mercoledì 10 luglio e giovedì 11, in via Torrigio dove da giorni cumuli di rifiuti si erano accatastati intorno alla pattumiera per la raccolta dell'indifferenziata.

Una montagna di sacchetti diventata sempre più alta, cresciuta tanto a dismisura da fagocitare uno scooter e la parte anteriore di una Smart. Un'immagine nel quartiere diventata virale: l'emblema dell'emergenza che da giorni attanaglia quel quadrante della Capitale come gran parte della città.

Incendio cassonetti via Torrigio: smart e scooter distrutti

Nell'incendio del cassonetto di via Torrigio completamente distrutti anche i due veicoli che al momento del rogo si trovavano letteralmente "sotterrati" dai rifiuti con altre due auto in sosta danneggiate, così come le tapparelle di un palazzo sovrastante il luogo dell'incendio.

Incendio cassonetti a Primavalle: plausibile la pista dolosa

A dare l'allarme proprio i residenti di zona: le lingue di fuoco alte e il fumo nero hanno infatti invaso la via e le strade limitrofe. Mentre i Vigili del Fuoco erano impegnati a spegnere il rogo, i Carabinieri di Montespaccato hanno avviato l'iter investigativo. Al momento le cause dell'incendio restano imprecisate, nessuna ipotesi viene esclusa e la pista dolosa appare la più plausibile.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...