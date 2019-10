Due colpi al citofono e poi la dose: lo spaccio a domicilio di un 44enne di Primavalle

Uno spaccio alla luce del sole, a portata di citofono. E' quanto scoperto dagli agenti del commissariato Aurelio che hanno tratto in arresto un 44enne di Primavalle accusato di spaccio.

Individuata l’abitazione del pusher, gli agenti hanno avviato un’attività di monitoraggio. Diversi gli appostamenti che hanno consentito di constatare un discreto movimento di “clienti” e notare in modo particolare il modo di suonare al citofono: due veloci e brevi suoni ravvicinati tra loro e subito dopo lo spacciatore si affacciava dalla veranda per controllare chi fosse.

I poliziotti hanno deciso di fargli visita. Hanno citofonato e pensando che fossero dei clienti, li ha fatti salire a casa: li stava attendendo sul pianerottolo con due involucri contenenti cocaina. Qualificatisi come agenti di polizia lo hanno identificato per un 44enne romano, con precedenti di polizia. La casa veniva perquisita dando esito positivo: 53 involucri di cocaina, 6 dosi di hashish , 1 involucro di “maria” e 500 euro in contanti.