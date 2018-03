Primavalle in festa per un compleanno da record: nonno Armando compie 100 anni

Una festa “per pochi intimi” nel cuore di Primavalle. E l’occasione sarà davvero speciale. Domani 14 marzo alcuni residenti di via dei Sampietrini busseranno alla porta di Armando, classe 1918, che compirà 100 anni. In questo lato del quartiere “dove tutti si conoscono, sembra di stare in un paese” sarà un momento emozionante.

Nonno arzillo

Chi conosce Armando ha detto: “Ha la testa attiva, altroché. Fa la spesa e nel proprio terrazzo ha un orticello, che cura giorno per giorno. È uno spettacolo, veramente”. Perciò era doveroso organizzare un evento per celebrare la prestigiosa ricorrenza. Così i vicini si sono messi d’accordo sul da farsi. L’intesa è arrivata subito, non c’è voluto molto. Per Armando, che prima della pensione era un muratore, questo e altro.

La torta di compleanno

Secondo la scaletta in programma, la torta sarà consegnata intorno alle 18,30. A guidare la fila Susanna, la mente del piano. Insieme a lei Roberto, Ida, Franco, Renzo, Rita, Claudia, Nino, le figlie di Armando, Margherita e Luigina e la nipote, Giulia: “Qui le abitazioni sono sorte negli anni Cinquanta – ha raccontato – Armando è stato uno dei primi inquilini. È una bellissima persona, che ha ancora voglia di scherzare”.

L'organizzazione della festa

Armando, a dispetto dell’anagrafe, è ancora intraprendente: “Quando mi vede – ha continuato Susanna – sorride e chiede come sto. Mi ha visto crescere. Per me rappresenta uno dei simboli di Primavalle. Devo ammettere che fino a pochi giorni fa non conoscevamo la data esatta del suo compleanno. Per fortuna è bastato un giro di messaggi su whatsapp per venirne a capo”.

Momento speciale

Come in un film di altri tempi, il quartiere si stringerà intorno a uno dei suo pezzi da novanta. Anzi, da cento. Quell’Armando che fino a non molti anni fa girava in auto “la patente l’ha dovuta lasciare nel cassetto, per ovvie ragioni” e che, nel corso dell’ultima nevicata, è uscito, facendosi fotografare con un fiore in mano. Un modo semplice, per continuare a dare del tu alla vita. Come solo i grandi sanno fare.