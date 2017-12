Christmas Caravan, nel Municipio XIV Natale in periferia con spettacoli circensi

Primavalle, Torrevecchia, Quartaccio e Selva Candida. Nel Municipio XIV i festeggiamenti in attesa del Natale arrivano in periferia grazie a parate e spettacoli circensi che verranno allestiti da Inca Italia, associazione di professionisti del mondo delle arti, specialisti nei rispettivi ambiti con una lunga esperienza di formatori e un bagaglio di preparazione maturato sul campo.

Gli appuntamenti

Gli appuntamenti si terranno in due weekend: domani 16 dicembre ci sarà la sfilata a Primavalle, in piazza Clemente XI, con l’arrivo in via Pietro Maffi. Domenica 17 dicembre, invece, ci si sposterà in via Podere Fiume. I successivi, invece, ci saranno il 23 dicembre a Torrevecchia (largo Millesimo) e il 24 dicembre a Selva Candida (via Santi Audiface e Abacuc, via della Riserva Grande, via Rezzato e piazza Sabbioneta).

Il filo conduttore dell'evento

Il filo conduttore delle iniziative sarà il viaggio: in direzione dei propri sogni, dei diritti, del futuro. “Con il linguaggio universale dell’arte - è stato sottolineato in una nota - gli organizzatori e le parate itineranti degli artisti di strada, questo viaggio diventerà festante, colorato, allegro”. Il 16 e il 17 dicembre sfileranno gli artisti di strada: giocolieri, clown, mimi e trampolieri. Stessa musica il 23 e il 24 dicembre: concluse le parate, via ai laboratori di avvicinamento al circo rivolto soprattutto ai giovani e ai bambini. Un’opportunità, questa, per dare la possibilità a tutti di sperimentare le tecniche artistiche attraverso il gioco. A chiusura dell’evento, uno spettacolo di danza e giocoleria con il fuoco.

IL PROGRAMMA

Sabato 16 dicembre

Ore 15 – Apertura della giornata con musica e artisti.

Ore 15,20 – Partenza della sfilata degli artisti da piazza Clemente XI.

Ore 18 – Arrivo della parata in via Pietro Maffi.

Ore 18,20 – Spettacolo di chiusura e presentazione di tutti gli artisti.

Domenica 17 dicembre

Ore 10 – Apertura della giornata con musica e artisti.

Ore 10,20 – Partenza della sfilata degli artisti da via Podere Fiume.

Ore 13 – Arrivo della parata in del Casale Fiume.

Ore 13,20 – Spettacolo di chiusura e presentazione di tutti gli artisti.

Sabato 23 dicembre

Ore 15 – Apertura della giornata con musica e artisti.

Ore 15,20 – Partenza della sfilata degli artisti da largo Millesimo.

Ore 16 – Inizio dei laboratori di avvicinamento alle tecniche circensi in piazza Nostra Signora di Guadalupe.

Ore 18 – Arrivo della parata in piazza Nostra Signora di Guadalupe

Ore 18,20 – Gran finale con spettacolo di giocoleria e danza con fuoco

Domenica 24 dicembre

Ore 10 – Apertura della giornata con musica e artisti.

Ore 10,20 – Partenza della sfilata degli artisti da via Santi Audiface e Abacuc.

Ore 13 – Arrivo della sfilata in piazza Sabbioneta.

Ore 13,20 – Spettacolo di chiusura e presentazione di tutti gli artisti.