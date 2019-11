Acea taglia i tubi: nelle case popolari di Primavalle 70 famiglie senza acqua

"Quello che sta accadendo è di una violenza imbarazzante". A parlare è Patrizia una degli inquilini di Ater di via Pietro Bembo 35, dove ieri Acea ha staccato l'acqua.

Acea taglia i tubi: senza acqua 70 famiglie

I tecnici Acea, supervisionati dalle forze dell'ordine in supporto, hanno tagliato gli allacci abusivi: così 70 famiglie si sono ritrovate con i rubinetti a secco.

"Il problema è che qui in tanti risultano ancora occupanti. Nonostante sanatorie e richieste di regolarizzazione, senza un regolare contratto per loro è impossibile accedere alle utenze. Chi ha potuto - spiega Patrizia che in via Pietro Bembo è tra i regolari - ha cercato di sopravvivere".

Ater: "Su distacco acqua nessuna comunicazione"

Acqua staccata senza preavviso, nessuna comunicazione anticipata nè ai residenti nè all'Ater proprietaria degli stabili. "Non abbiamo ricevuto alcuna preventiva informazione da Acea" - hanno fatto sapere da Ater che in serata ha incontrato gli inquilini e oggi terrà un tavolo con Acea.

Primavalle senza acqua è in rivolta

Ma in via Pietro Bembo l'acqua manca ormai da oltre 24 ore: a Primavalle è rivolta. "Tra gli abitanti ci sono bambini e anziani, l'acqua - dicono dal presidio permanente - è un bene primario non può essere tolta del tutto".

A dare manforte agli abitanti di Primavalle l'Unione Inquilini. "Acea riallacci l'acqua alle famiglie di Primavalle, non si può arrivare una mattina e lasciare intere palazzine senza fornitura idrica. In tanti sono disposti a pagare ma sottoporre famiglie con problematiche sociali ed economiche evidenti davanti ad un'unica soluzione è impensabile: Acea frazioni i pagamenti e le istituzioni pensino a finanziamenti sociali" - ha detto a RomaToday Renato Rizzo.

Ma non solo Primavalle. A quanto si apprende anche questa mattina altre squadre di Acea sono in quel quadrante popolare del XIV Municipio per tagliare allacci abusivi e chiudere i rubinetti ai morosi. Nel mirino ci sarebbero alcune palazzine di Torrevecchia.

Case popolari senza acqua: "Distacchi in tutta la città"

"Sappiamo che Acea ha un piano di distacchi su tutta Roma, secondo i nostri dati - dice Rizzo - potrebbero essere circa un migliaio in tutta la città. Occorre che Regione Lazio e Ater convochino un tavolo con l'azienda dell'acqua per capirne le intenzioni. Su via Pietro Bembo in particolare però bisogna arrivare alla regolarizzazione di decine di famiglie messe lì 30 anni fa perchè in emergenza abitativa e di fatto abbandonate".