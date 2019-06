I detenuti recuperano le strade di Primavalle: quattro giorni di lavori tra via Pietro Maffi e Federico Borromeo

Ancora detenuti al lavoro per le strade di Primavalle: prosegue infatti il prezioso apporto delle squadre create - grazie alla collaborazione tra Roma Capitale, Autostrade per l'Italia e il Ministero della Giustizia - per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti della Casa circondariale di Rebibbia.

Detenuti al lavoro sulle strade di Primavalle

Dalla prossima settimana gli operai che arrivano dal carcere romano interverranno per il ripristino degli attraversamenti pedonali, la pulizia delle caditoie stradali e la pulizia dalle erbacce di marciapiedi e aiuole. Così fa sapere il Municipio XIV.

Si inzia con: via di Val Favara, via Luigi Maglione, via Pietro Maffi, Piazza Alfonso Capecelatro e via Federico Borromeo.

A Primavalle cantieri e diviti dal 18 al 21 giugno

Le stesse vie saranno interessate da una disciplina provvisoria di traffico in vigore dal 18 al 21 giugno. Questo nel dettaglio quanto stabilito dalla Polizia Locale del Gruppo Monte Mario.

Via Val Favara (da via di Torrevecchia a via Pietro Maffi), via Luigi Maglione (da via Pietro Maffi fino all'accesso Commissariato di Pubblica Sicurezza Polizia di Stato), via Pietro Maffi (da Via Val Favara a Piazza Alfonso Capecelatro), via Federico Borromeo (da Piazza Alfonso Capecelatro a Piazza San Zaccaria Papa): divieto di fermata o divieto di sosta zona rimozione coatta 0/24 - ambo i lati; limite di velocità 30 km/h; mezzi di lavoro in azione; strettoie asimmetriche; passaggi obbligati e pedoni in sicurezza. ù

La stessa disciplina sarà in vigore anche in piazza Alfonso Capecelatro, in tutta l'area di parcheggio lato chiesa e edicola delimitata dalla fermata di mezzi pubblici e in via Federico Borromeo nell'area interna al comprensorio ospitante il XIV Gruppo Monte Mario di Polizia Locale di Roma Capitale.