Primavalle...mica l'ultima, la festa doc cala gli assi: ospiti Dado e l'Orchestraccia

La festa doc del quartiere è giunta alla sua sesta edizione. Dal 4 al 10 settembre sarà tempo di Primavalle...mica l'ultima, appuntamento atteso nel Municipio XIV che, anche quest’anno, avrà molti ospiti in cartellone. Quali? Questi alcuni nomi: Orchestraccia, Radici nel cemento, i comici Dado e Alberto Farina ma anche Brusco con i Roots in the Sky.

Il parco Anna Bracci a lustro

L’evento, promosso dall'associazione Vengo da Primavalle, si terrà nel parco Anna Bracci, che si trova in via Alessio Ascalesi: cancelli aperti, con ingresso gratuito, dalle 18 alle 24. All’interno dell’area, in questi giorni, è all’opera la Protezione civile Guadalupe XIX, per gli interventi di sfalcio e potatura.

Le tappe dell'evento

Mercatino e stand, animazione, laboratorio creativo scientifico (Cre.Sci-Lab) a cura dell'Associazione Mirimimmi, appuntamenti di prevenzione curati dalla Asl Roma 1 e dalla Asl veterinaria, attività sportive, aneddoti e racconti su Primavalle: sono alcune delle tappe della kermesse. Senza dimenticare gli artisti di strada del Petit Cabaret 1924, con spettacoli di circo contemporaneo e le esibizioni di danze orientali. Ogni serata sarà chiusa dal dj set di Emanuele Bertulli.

Appuntamento atteso nel quadrante nord ovest

“L'iniziativa, che è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale assessorato alla Crescita culturale, ha inoltre il patrocinio gratuito dell'Ater di Roma, della Asl 1 e la collaborazione con Siae – si legge in una nota – organizzata con il coinvolgimento di diverse realtà sociali, culturali ed associative del territorio, ha avuto nelle precedenti edizioni un successo strepitoso con la presenza giornaliera di circa 2500 persone, diventando un evento riconosciuto e atteso dall’intero quadrante nord ovest della Capitale”.

Il programma completo

Lunedì 4 settembre

Ore 18 Zumba - Stretching a cura della palestra Cromogym

Ore 19 SuONO di periferia (concerto)

Ore 20 CINEMA incontro/dibattito sui temi legati alle periferie romane

Ore 20,45 Pillole di Primavalle

Ore 21 Spettacolo teatrale "Cose Popolari" di Nicola Pistoia, Francesco Stella, Ariele Vincenti. Con Francesco Stella, Ariele Vincenti, Giordana Morandini

Martedì 5 settembre

Ore 18 SuONO di periferia

Ore19 Pilates a cura della palestra Cromogym

Ore 20 “I remember Massimo”. Concerto in ricordo di Massimo Urbani con Maurizio Urbani, Pericle Odierna, Stefano Sabatini, Dario Rosciglione, Armando Bertozzi

Ore 21,30 Pillole di Primavalle

Ore 21,45 Emilio Stella Band in concerto

Mercoledì 6 settembre

Ore 18 Petit Cabaret 1924 - Spettacolo di circo contemporaneo

Ore 19 Zumba – Stretching a cura della palestra Cromogym

Ore 20 Miri Mimmi Bubble Show

Ore 20,45 Pillole di Primavalle

Ore 21 All You Can Hear in concerto

Ore 21,45 Direttamente da Colorado, Alberto Farina

Giovedì 7 settembre

Ore 18 Petit Cabaret 1924 - Spettacolo di circo contemporaneo

Ore 19 Yoga a cura della palestra Cromogym

Ore 20 SuONO di periferia

Ore 20,45 Pillole di Primavalle

Ore 21 Inna Cantina Sound in concerto

Ore 21,45 Brusco con i Roots in the Sky

Durante la serata esibizioni di danze orientali a cura di Valentina Greco e le Moon Drops

Venerdì 8 settembre

Ore 18 Petit Cabaret 1924 - Spettacolo di circo contemporaneo

Ore 19 Zumba – Stretching a cura della palestra Cromogym

Ore 20 Pillole di Primavalle

Ore 20,45 Spettacolo comico di Andrea Ceci… in arte Cecio

Ore 21 Dream Box in concerto

Ore 21,45 Orchestraccia

Durante la serata esibizioni di danze orientali a cura di Monica Suheila e le sue danzatrici Le perle del Deserto

Sabato 9 settembre

Ore 18 Petit Cabaret 1924 - Spettacolo di circo contemporaneo

Ore 19 Salsa a cura della palestra Cromogym

Ore 20 "Quadri Danzanti" a cura dell'Associazione Culturale Romanelmondo - Scarpette Rosa

Ore 20,45 Pillole di Primavalle

Ore 21 Rastalady & The Originals in concerto

Ore 21,45 Radici nel cemento

Durante la serata esibizioni di danze orientali a cura della scuola Stile Danza con Helena e le Oriental Passions

Domenica 10 settembre

Ore 11 Santa Messa (Festa Patronale)

Ore 18 Petit Cabaret 1924 - Spettacolo di circo contemporaneo

Ore 19 Zumba - Stretching a cura della palestra Cromogym

Ore 20 Show e animazione della scuola Salsa Easy di Riccardo e Rebecca Rossi

Ore 20,45 Pillole di Primavalle

Ore 21 Civico 33 in concerto

Ore 21,45 Direttamente da Zelig, Dado "Canta la notizia"

23,30 Chiusura festa, fuochi d'artificio

Durante la serata esibizioni di danze orientali ed etniche a cura della scuola Fusolab con Sandra Gomez e le Sambelly.