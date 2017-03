Primavalle, il bar della solidarietà: un salvadanaio per aiutare Rosita e il suo bambino

"È una mascotte del quartiere. Vive di elemosina, è quasi sempre davanti al supermercato di via della Pineta Sacchetti. Qualcuno le lascia delle monete, altri del cibo. C'è chi le ha comprato delle medicine". Lello Melchionda, del collettivo artistico Pinacci Nostri, parla di Rosita, una donna di nazionalità rom "ma che è, in primis, una persona" e dell'iniziativa nata per fornirle un sostegno. Al bar Di Somma, in via Sisto IV, zona Primavalle, c'è un salvadanaio dove sono raccolte le offerte che saranno donate per dare una mano a lei e al suo bambino.

"Possiamo dire che Rosita è stata adottata – puntualizza Melchionda – in molti la stanno aiutando. E lei, da ieri 27 marzo, pulisce uno spicchio del Pineto, dall'area giochi incendiata alla Casina del Parco. Lo farà ogni lunedì insieme al fratello, Giorgio. Un gesto di integrazione e inclusione, un bel messaggio che ha ricevuto il sostegno del bar Di Somma, il nostro avamposto di resistenza urbana".

E nel locale cosa dicono? "L'idea è da paura – esordice Paola, nipote del proprietario, Pasquale – abbiamo ospitato e continuiamo a ospitare gli eventi di Pinacci Nostri. L'idea del salvadanaio l'abbiamo accolta subito. Inoltre, vederla togliere la sporcizia lasciata dagli altri rappresenta un bello schiaffo morale, per chi pensa che il rom non voglia lavorare. Rosita la conosciamo, quello che fa è per suo figlio. Perché è una donna. E, soprattutto, è una mamma".