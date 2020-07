Dopo due settimane riapre Porta Portese Nord: il mercato era stato chiuso per "assembramenti"

Porta Portese Nord ha riaperto. Il mercato di Monte Mario ha ripreso la propria attività dopo due settimane di stop: a sospendere l’appuntamento domenicale era stato il Municipio XIV dopo le relazioni della Polizia Locale che tra i banchi di via Carlo Livi aveva riscontrato numerose violazioni delle regole anti contagio da Coronavirus.

Porta Portese Nord: il mercato chiuso per “assembramenti”

Nei sopralluoghi effettuati dai vigili evidenziata "la totale assenza sia del contingentamento degli avventori nelle aree mercatali che il distanziamento sociale tra gli stessi e tra gli operatori". Nel mercato di Monte Mario a mancare erano anche l'adeguata segnaletica orizzontale e verticale per indicare i percorsi di entrata e uscita, il distanziamento tra le postazioni, la delimitazione della fascia prospicente i banchi riservata ai clienti. Per ogni punto vendita mancava poi "adeguata postazione dove posizionare il gel per le mani e i guanti monouso". E' stato così per tre domeniche consecutive: da li la decisione di sospendere il mercato Porta Portese Nord.

Ci sono volute due settimane per un progetto degli operatori mercatali che potesse garantire il rispetto dell'ordinanza regionale e delle normative relative al distanziamento interpersonale ed il contingentamento degli ingressi all'interno del mercato.

“Le richieste proposte dagli uffici competenti e dalla Polizia Locale sono state chiare fin dal primo momento: la priorità rimane la sicurezza dei cittadini e degli operatori all’interno del mercato” - ha scritto il Movimento 5 Stelle del Municipio XIV.

A Porta Portese Nord termoscanner e dispenser gel

Porta Portese Nord è tornato operativo già domenica 5 luglio. Il mercatino domenicale di Monte Mario ha riaperto con contingentamento agli ingressi e alle uscite; utilizzo di termoscanner; l’obbligo di posizionare in modo ben visibile il gel disinfettante per mani in ogni banco mercatale e il rispetto dell distanziamento sociale tra un banco e l’altro.

“Ringraziamo ufficialmente tutti coloro che hanno collaborato a questo risultato e chiediamo collaborazione da parte di tutti, compresi i cittadini che torneranno a frequentare il mercato già da domenica prossima”.