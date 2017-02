Dal Pineto a Valle Aurelia, una passeggiata artistica contro la speculazione

Una passeggiata artistica per alzare il grido contro la speculazione. Domani, 25 febbraio, è stata organizzato, da Pinacci Nostri e Muracci Nostri, l'appuntamento all'aria aperta in difesa del territorio: tappa iniziale alle 10 all’Auditorium di via Albergotti, partenza alle 11 dalla Casa del Parco e arrivo alla Biblioteca 'Valle Aurelia'.

PERCORSO - Il percorso, a cura dei movimenti di street art dal basso Pinacci Nostri e Muracci Nostri, con il sostegno di Scomodo, Ex 51 e Cdq Valle Aurelia, “non solo prevede il ponte tra due centri di cultura e socialità della zona - hanno riferito - ma è l’evento conclusivo di una serie di mostre, incontri e rassegne partite già da il 4 febbraio con la presentazione della favola di Maurizio Mequio, La neve negli occhi”.

RISPOSTA - “Rispondere con l'arte e la cultura alla speculazione in atto nell'area nord ovest di Roma”. Questa la filosofia dell’evento: musica, flash mob, foto, disegni, oltre 50 artisti che hanno già aderito gratuitamente. Ma perché? “In pieno centro, il quadrante dei parchi naturali tra il XIII e il XIV Municipio, tra Pineta Sacchetti e Valle Aurelia, dopo anni di incuria e abbandono, quest’estate è stato devastato da un incendio pauroso - hanno insistito i promotori - come se non bastasse, a breve, il paesaggio e la viabilità a ridosso di Monte Ciocci saranno trasformati per sempre da un nuovo centro commerciale che ridisegnerà la vita pubblica di quel quartiere”.

INCENDIO - “L’Auditorium mai inaugurato vicino a Cornelia, che poteva proporre nuove forme di socialità, è stato distrutto irreparabilmente da altre fiamme in un incidente mai chiarito del tutto – hanno ricordato – i movimenti artistici, le associazioni e gli abitanti del quartiere non hanno perso occasione per testimoniare la voglia di vivere il parco e la speranza di tenerlo verde”.