Piazza Guadalupe, l'inciviltà resta di moda: cassonetto blocca rampa per disabili

Un cassonetto che blocca la rampa per disabili in piazza di Nostra Signora di Guadalupe, a Monte Mario. La segnalazione è di Stefano Oddo, consigliere di minoranza nel Municipio XIV per la Lista Marchini: "Ho scritto una richiesta di riposizionamento del secchione al capo distretto di Ama e, per conoscenza, all'assessora all'Ambiente, Valeria Pulieri".

INCIVILTA' - "È il secondo caso nello stesso punto – racconta Oddo a RomaToday – l'altra volta fu a maggio. Non è possibile che un diversamente abile non abbia l'opportunità di accedere alla piazza. Lo spostamento del cassonetto, ovviamente, non credo sia addebitabile all'Azienda".

CONTROLLI - Secondo l'esponente di opposizione sono necessarie le dovute verifiche sul campo "in modo da dissuadere le persone da tali e incivili comportamenti. In altre vie del Municipio – termina – si assiste a episodi analoghi, che vedono protagonisti alcuni cittadini i quali, confidando nell'assenza di controlli da parte delle istituzioni, spostano i cassonetti a loro piacimento".