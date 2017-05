MonteMario Torrevecchia / Via della Pineta Sacchetti, 78

Pineto, pulizia del parco per “una battaglia di civiltà”

Intervento da parte dei Volontari Decoro Tredicesimo, in azione con un trattore e "due abili giardinieri". Più la nota: "Non intendiamo sostituirci in eterno alle istituzioni"