Corsa e pulizia, un binomio vincente per far splendere il Pineto

Si legge plogging, si legge rispetto per l'ambiente. Domani 17 marzo - dalle 10 alle 13 - sarà organizzata una giornata di pulizia nel parco del Pineto, seguendo la direttrice che tocca i Municipi XIII e XIV. A organizzarla i Volontari Decoro Tredicesimo, con loro il gruppo Retake Aurelio Boccea. Motore dell'iniziativa sarà, per certi versi, la forza fisica. Il plogging, infatti, è un esercizio virtuoso molto in voga in Svezia, dove convergono il jogging, quindi la corsa e la raccolta dei rifiuti.

Il ritrovo

Il ritrovo sarà alla biblioteca Casa del Parco, in via della Pineta Sacchetti (Quattordicesimo). Dopodiché i partecipanti si muoveranno verso il parcheggio di via Francesco Albergotti (Tredicesimo). Da segnalare che anche altri punti del parco potrebbero essere passati al setaccio.

"Puliamo il parco correndo"

"Puliamo il parco correndo – hanno commentato gli organizzatori dell'evento – fa bene alla salute e al nostro Parco. Importiamo questa buona pratica nata in Svezia e diffusasi rapidamente. Sono necessari abbigliamento corsa, guanti da lavoro, asciugamano, abiti di ricambio, entusiasmo e voglia di non arrendersi al degrado?".

In prima linea

I Volontari Decoro Tredicesimo sono un punto di riferimento per la tutela del parco del Pineto. Da parte loro c'è sempre stato un impegno costante di monitoraggio e attenzione che, nel corso del tempo, ha rappresentato un segno di speranza per il decoro di un'area troppo spesso finita agli onori delle cronache per il degrado. Proprio i Volontari, in più di una circostanza, hanno commentato: "È necessaria una maggiore vigilanza. Senza di essa, continueranno esserci bivacchi, bottiglie abbandonate e rifiuti".