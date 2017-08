Parco del Pineto, ecco l'intervento di pulizia: "Era tra quelli prioritari"

"È stato un intervento massiccio, non si vedeva da tempo immemore". Sorpresa ma soprattutto soddisfazione è stata espressa dai Volontari Decoro Tredicesimo per l'intervento di pulizia di ieri, 31 luglio, all'interno del Parco del Pineto. In azione il Som (Servizio operativo municipale) con trattore, rastrelli e decespugliatore.

"Intervento tra quelli pianificati"

"È stato uno tra gli interventi prioritari – ha riferito Valeria Pulieri, assessora all'Ambiente del Municipio XIV, a RomaToday – pianificati con l'assessoraro capitolino e il Servizio Giardini". Tra l'altro, secondo quanto appreso da questo portale, la lista delle operazioni relative al verde è stata illustrata nella commissione Ambiente di Monte Mario. All'interno, tutta una serie di interventi. Tra cui, appunto, quello del Pineto.

La rimozione dei tronchi

"C'è stato garantito che a breve verranno rimossi i tronchi degli alberi abbattuti, ormai ricettacolo di immondizia a causa dei soliti incivili – hanno detto i Volontari Decoro Tredicesimo – la pulizia del Pineto è un segnale per il parco, che non può non farci piacere. Adesso – hanno concluso – servono occhi aperti sul fronte sicurezza. Abbiamo trovato segni di piccoli fuochi accesi da queste parti. L'attenzione deve essere massima".