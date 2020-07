Una mozzarella riqualificherà il parco di Monte Mario. E non è una bufala

Il Parco di Monte Mario sarà riqualificato. E’ infatti la Riserva Naturale, che con i suoi 139 metri d’altezza è il rilievo più imponente del sistema dei colli denominati Monti della Farnesina, ad aver vinto la campagna “Puliamo il tuo parco!” lanciata da Vallelata e Legambiente.

Puliamo il tuo parco: vince Monte Mario

Chiuse le urne online il Parco di Monte Mario è risultato il più votato della regione Lazio: 887 le preferenze ottenute, primo davanti al Parco dell’Appia Antica. Un progetto green, in collaborazione con ‘Puliamo il Mondo’, che coinvolge i consumatori in attività di pulizia di parchi e aree verdi: venti, una per ogni regione, quelle selezionate.

Il Parco di Monte Mario pulito dai volontari

“Oggi più che mai abbiamo ritrovato la voglia di vivere all’aria aperta e godere delle nostre città, dei nostri giardini e parchi ed è quindi il momento giusto per ricordare quanto sia importante tenerli puliti” – dichiara Mauro Frantellizzi, Direttore Marketing Galbani Cheese. “Sono i nostri parchi che ci stanno riaccogliendo oggi all’aria aperta dopo giorni in casa, sono i nostri quartieri, le nostre città, la nostra Italia, e con questa campagna Vallelata, da sempre attenta alla natura e alla riduzione dell’impatto ambientale nelle sue produzioni, vuole dare una mano in più per far capire che la natura è casa nostra è tocca a noi preservarla al meglio” .

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La data stabilita per la pulizia del Parco di Monte Mario sarà comunicata a breve dai promotori dell'iniziativa.