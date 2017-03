Parco Lineare, qualcosa si muove: ecco il cantiere sulla tratta Gemelli-Balduina

Qualcosa si è mosso sul fronte dei lavori per il completamento del Parco Lineare Monte Ciocci-Monte Mario. Lunedì 20 marzo sarà allestito il cantiere sulla tratta Gemelli-Balduina. Lo ha riferito il Municipio XIV, aggiungendo che le operazioni consentiranno "l'esecuzione degli interventi sul primo dei quattro segmenti presenti sul percorso, attraverso una programmazione temporale complessiva di tre mesi circa".



POSSIBILE CHIUSURA - Da via Mattia Battistini, peraltro, hanno spiegato: "La tratta indicata potrebbe essere chiusa al transito a seconda delle necessità dei lavori. Scusandoci anticipatamente, si segnala che i restanti tratti della ciclopedonale resteranno fruibili".

COMMENTO - "Stiamo lavorando per una conclusione definitiva delle procedure tecnico-amministrative necessarie ad assicurare l'affidamento della manutenzione ordinaria – ha commentato a Roma Today l'assessora alla Mobilità del Quattordicesimo, Valeria Pulieri – al fine di rendere la pista pienamente funzionale ed evitare i vuoti di competenza e di risorse necessarie. La ripresa dei lavori e la loro conclusione – ha terminato – è un passo imprescindibile in questo senso". Dopo tanto penare, quindi, sembra che la vicenda si sia incanalata nel binario giusto. Dapprima l'annuncio dei lavori, che dovevano cominciare un mese fa. Poi il rallentamento infine la notizia di oggi, capitata di venerdì 17. Speriamo che non porti sfortuna.