Il calvario di Palmarola: dopo un mese si riapre la voragine di via Inzago

Ancora una voragine in via Inzago, nel quartiere Palmarola. A circa un mese dalla riparazione della profonda falla che si era aperta ad inizio dicembre davanti al civico 75, un'altra grossa buca, questa volta all'altezza del numero 98, ha costretto la Polizia Locale a transennare parte della strada che così per l'ennesima volta si ritrova ostaggio di barriere metalliche e reti arancioni.

Palmarola sprofonda

Già perchè via Inzago per settimane ha dovuto assistere anche al transennamento di un tombino sprofondato, uno di quelli che lungo la strada danno segni di cedimento. Proprio come il manto stradale.

Via Inzago, a due mesi dalla voragine di dicembre e a uno dal ripristino della normale viabilità, si ritrova dunque ancora parzialmente impercorribile. Sempre più "c.olabrodo"

Voragine in via Inzago: deviata la linea 998

A causa della nuova voragine, devia il bus 998. La linea in direzione Ponderano transita su via Casal del Marmo, altezza largo Codogno, prosegue su via Casal del Marmo, via Palmarola, via del Fosso di Santo Spirito, via Linarolo, quindi regolare percorso; in direzione Monte Mario, da via Linarolo prosegue su via Segrate, via della Palmarola, dritto verso Casal del Marmo, quindi regolare percorso.