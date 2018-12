Roma sprofonda, voragine in via Inzago: deviano bus

Voragine a via Inzago, nel quartiere Palmarola. La falla nell'asfalto della strada del Municipio XIV si è aperta poco prima delle 13 di mercoledì 5 dicembre all'altezza del civico 75 costringendo la Polizia Locale a transennare quel tratto di strada.

Il calvario di via Inzago

Una via già più volte finita sotto i riflettori, a poca distanza dalla voragine infatti un tombino transennato da settimane tra quelli che lungo la strada danno evidenti segni di cedimento. Tra barriere metalliche e reti arancio da cantiere impossibile istituire il senso unico alternato: così via Inzago a Palmarola è interdetta al traffico da via Casal del Marmo a via Cologno Monzese.

Voragine a Palmarola: deviano bus e notturno

A causa della voragine che si è aperta a via Inzago sono state deviate le linee di bus 998 e n6. La 998, in entrambi i sensi di marcia, prosegue su via di Casal del Marmo. La notturna n6, in direzione di via Tarsia, da via di Casal del Marmo altezza largo Codogno prosegue in via di Casal del Marmo, via della Palmarola, via Fosso di Santo Spirito, via Linarolo e via Segrate.