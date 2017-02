Via Ilario Corte, strada chiusa da mesi: "Un'assurdità"

"Di doman non v'è certezza" in via Ilario Corte, nel Municipio XIV. La strada è ormai chiusa da sei mesi. Un residente, a RomaToday, ha inviato le foto per segnalare l'attuale situazione: "Non sappiamo quando tornerà la normalità, nessuno fa sapere niente".

ASFALTO CHE SPROFONDA - A ottobre l'allarme: "L'asfalto sta sprofondando". A oggi i segnali rassicuranti non ci sono stati: "Ogni tanto la gente scende dalla vettura e riapre il tratto. Io – ha raccontato il cittadino – per arrivare a casa devo percorrere via della Lucchina. Hanno coperto le buche ma il percorso è ancora out: fanno le cose a metà".

SPIEGAZIONE - Sulla problematica aveva puntato l'indice già il consigliere di minoranza, Alessio Cecera (Pd): "L’allaccio dell’acqua nera della scuola Pablo Neruda nell’immettersi nella nuova fogna ha creato uno sgrottamento del terreno, ossia una perdita dai tubi della fognatura sottostante".