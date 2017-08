Via della Stazione di Ottavia, pulizia serale con il 'Raschiatutto'

Un arrivederci a suon di ramazza. Domani 4 agosto alle 21, in via della Stazione di Ottavia, arriva il 'Raschiatutto', appuntamento con il gruppo Retake Roma Ottavia per dare una bella spolverata ad adesivi, foglietti e "cartelloni abusivi". Per i primi cinque che si recheranno sul posto luogo di ritrovo, un bel gelato come premio.

Intervento del gruppo Retake

L'intervento del gruppo Retake, inoltre, riguarderà anche la pulizia di lampioni, paline, transenne, ringhiere. Insomma, tutti i punti dove ce ne sarà bisogno. In tal senso, non saranno esclusi nemmeno le cabine o i contatori della zona. L'occasione servirà anche per darsi gli auguri di buone vacanze, in attesa dei prossimi appuntamenti, in pogramma a settembre.

Negozi virtuosi

Nel frattempo Retake Ottavia ha sposato l'iniziativa di segnalare i negozi virtuosi della zona, che comprendano quindi Ottavia, Lucchina, Palmarola ma anche zone limitrofe. Angelo Guida, uno degli amministratori del gruppo Retake, ha commentato: "Altri commercianti, leggendo, potranno scoprire che é facile tenere pulito il proprio spazio. È importante segnalare i comportamenti virtuosi".