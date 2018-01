Auto vandalizzate per pubblicizzare incontri hot, casi anche a Roma Nord. Indagano i carabinieri

“Ho parcheggiato l’auto, sono scesa un attimo perché dovevo ripartire subito. Ma quando sono tornata alla vettura, ho trovato il danno”. Ovvero tre numeri di cellulare, il messaggio “scopare” e un indirizzo, che si trova a Monteverde. Tutto lasciato sul cofano anteriore con stencil e vernice spray di colore rosso. L’episodio è avvenuto il 24 gennaio, a Palmarola, Municipio XIV. Un nuovo caso, dopo quelli segnalati a Talenti, Appio Claudio, San Giovanni, Monteverde. Ma pure Tor Lupara. Proprio partendo dai fatti avvenuti in quest’ultima zona i carabinieri stanno cercando di fare luce. I militari della stazione di Mentana, difatti, stanno vagliando elementi utili per poter chiarire la vicenda. Il personale dell’Arma, secondo quanto appreso, ha raccolto le denunce di chi si è ritrovato la vettura imbrattata nella frazione (via Machiavelli, via Boccaccio, via Lorenzo il Magnifico). Massimo riserbo sulle indagini, che stanno andando avanti.

Imbrattate auto e muri dei palazzi

Nel frattempo, però, altre auto (di solito con tonalità chiare) sono finite nel mirino. Nei giorni scorsi, per esempio, segnalazioni sono arrivate da Monteverde (via Giovanni Filippo Ingrassia e via Francesco Maidalchini). Addirittura, sempre nel quartiere, è stato marchiato il muro di un palazzo. Strade diverse ma tecnica inconfondibile: vernice rossa spray e stencil. Poi un indirizzo e numeri di cellulare per presunti incontri hot. Utenze telefoniche che, dopo una ricerca su Google, portano a siti di appuntamenti.

La testimonianza

La novità, se vogliamo, è data dal nuovo punto in cui i vandali hanno colpito, ossia Palmarola. La proprietaria del veicolo, a RomaToday, ha raccontato: “Sono arrivata davanti casa. Come detto, non è trascorso molto tempo, perché dovevo ripartire. Saranno passati dieci minuti, non di più”. La donna, inoltre, ha riferito: “Non ho visto nessuno nelle vicinanze, né quando ho parcheggiato né quando sono ripartita. Sto valutando di sporgere denuncia alle forze dell’ordine”.

Un cambio di rotta

Un aspetto che ha rotto lo schema precedente, a ben vedere, è che sull’auto presa di mira a Palmarola sono stati lasciati tre numeri di cellulare, mentre nelle ultime occasioni erano due. L’indirizzo resta quello di Monteverde. Per quanto riguarda le utenze telefoniche, una già era apparsa. Le altre due, invece, sono new entry. Una di queste si trova all’interno di un sito di appuntamenti. La presentazione è un po’ confusionaria: parla di zona Trastevere e poi cita un fantomatico viale dei Guattro Venti. In compenso avverte: “Bellissima bambola coccolona pronta a soddisfare il desiderio tuo più nascosto”.

I casi in città

Le prime segnalazioni sono arrivate da Talenti, dove nella notte tra il 29 e 30 dicembre alcune vetture sono state vandalizzate lungo viale Ezra Pound. In zona altri veicoli hanno subito ugual trattamento in via Ada Negri. La macchia successivamente si è allargata, con automobili ‘sfregiate’ a San Giovanni, Appio Claudio, Tor Lupara, Don Bosco. Fino a Monteverde e Palmarola.

L’evoluzione

Nel percorso, inoltre, sono state notate alcune variazioni sul tema. Gli indirizzi stampati sulle auto di Talenti, Appio Claudio e San Giovanni facevano riferimento a una via di Tor Lupara e i numeri di cellulare erano due. A uno di questi ha risposto una donna dalla voce orientale, che non ha dato troppi dettagli, aggiungendo solo: “Quando sei qui, parliamo”. Quei cellulari, da un controllo sulla rete, comparivano in siti ‘bollenti’, con foto e parole più che esplicite. A seguire la modifica: sulle auto in sosta al Don Bosco e lungo viale di Villa Pamphili, a Monteverde, l’indirizzo non ha condotto più a Tor Lupara bensì proprio a Monteverde. E il numero di cellulare era uno, non più due. Tutto firmato con bomboletta spray rossa e stencil. Infine Palmarola: tre utenze telefoniche e l’indirizzo ‘storico’ di Monteverde. La catena, per il momento, non si è ancora spezzata.

"Bisogna stroncare questo vandalismo"

Anche la politica sta facendo sentire la sua voce. Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Municipio XII, ha notato: "Quello dei vandali della bomboletta, che imbrattano di notte le auto parcheggiate su strada con frasi oscene, sta diventando un fenomeno allarmante. In un mese contiamo ormai più di 30 automobili vandalizzate e riceviamo ogni mattina almeno un paio di segnalazioni, tutte localizzate nel quartiere di Monteverde Vecchio. In un quadrante dove c’è già un allarme sulla sicurezza, torniamo a chiedere un maggior controllo del territorio, e invitiamo i cittadini a segnalare movimenti sospetti e denunciare quanto sta accadendo. Bisogna stroncare questo vandalismo che negli ultimi giorni si sta diffondendo anche in altri quartieri limitrofi. Per questo – ha terminato – stiamo sostenendo le iniziative dei comitati di quartieri e parteciperemo alle prossime 'passeggiate per la sicurezza', per fare la nostra parte a difesa dei residenti di questo territorio".