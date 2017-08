Torresina, svolta dopo le polemiche: riaperto un nasone nel Parco Zietta Liù

Un nasone è stato riaperto, un altro è ancora out. Ma intanto a Torresina possono sorridere. Una fontanella presente all’interno del Parco Zietta Liù, su viale Indro Montanelli, è di nuovo funzionante (foto sotto). La scorsa settimana, come riportato da RomaToday, il flusso idrico era stato bloccato da un momento all’altro, senza che nessuno avesse ricevuto un avviso.

Ancora chiusa l'altra fontanella

Come ricordato dal locale Comitato di quartiere, il Parco è frequentato soprattutto dai bambini che così, all’improvviso, non hanno potuto più godere dell’acqua che fuoriusciva dal nasone. Per ora, quindi, un accorgimento c’è stato. Adesso c’è attesa per l’apertura dell’altra fontanella, anch’essa situata all’interno del Parco e molto importante, poiché dotata di una vasca di accumulo: qui viene convogliata l’acqua di scarto poi riutilizzata per annaffiare le piante.

Il Parco nato con l'Amministrazione Milioni

Il Parco Zietta Liù, ha ricordato il Comitato di quartiere, è nato con l’Amministrazione di centrodestra, guidata dall’ex minisindaco Alfredo Milioni, dopo una progettazione ‘partecipata’ cominciata nel 2007 con Fabio Lazzara, presidente dell'allora governo locale targato centrosinistra. “Il Parco – hanno riferito dal Cdq – venne aperto ancora incompleto nel dicembre del 2011, su nostra insistenza, perché ci siamo impegnati a diventarne custodi a titolo gratuito. L' impianto d'irrigazione, con vasca di accumulo è presente (e funzionante) fin dall’inizio. L'acqua, in tal modo, non viene sprecata”.