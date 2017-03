Viale Indro Montanelli, stop alla puzza di fogna: dopo anni partono i lavori

“Basta puzza di fogna”. Il coro unanime - con il naso tappato - è stato sollevato da viale Indro Montanelli, zona Torresina, nel Municipio XIV. Dopo anni, secondo quanto riferito dal Comitato locale, partiranno i lavori per eliminare quell’odore nauseabondo che toccava livelli indescrivibili (in peggio) nel periodo estivo.

IL RACCONTO - “Era un problema annoso – hanno spiegato dal Comitato – avevamo inviato numerose segnalazioni ad Acea. Gli interventi, bisogna riconoscerlo, si sono intensificati la scorsa primavera. Nell’ultimo mese sono state effettuate le operazioni di spurgo e sono state utilizzate le sonde, per capire se vi fossero altre criticità. Da quanto sappiamo – hanno terminato – per i lavori si andrà sedici metri sotto il livello della superficie. Speriamo che in tempi adeguati tutto torni alla normalità”.