Gelato sospeso a Torresina: anche Romag aderisce all'iniziativa di Salvamamme

Un sorriso ha chi ne ha più bisogno. Con un semplice gesto, ossia offrire un gelato sospeso "3.0". Anche Romag, la gelateria che si trova a Torresina lungo viale Indro Montanelli, ha aderito all'iniziativa dell'associazione Salvabebè-Salvamamme: "La spesa per un cono, anche se piccolo, non è sempre alla portata di tutte le famiglie – hanno riferito dalla onlus – compra un gelato per te o per i tuoi bambini, puoi lasciarne uno in sospeso a chi è più in difficoltà. Un'idea semplice che ricorda l’antica tradizione napoletana".

La prima volta

Per la gelateria Romag si tratta di una prima volta. Infatti Massimiliano, a RomaToday, ha raccontato: "È il primo anno che partecipiamo. E ne siamo felici. È da poco che stiamo portando avanti l'attività, circa dodici mesi. Abbiamo aderito una settimana fa. Già ci sono stati riscontri positivi, non resta che aspettare".

ll supporto alle mamme

L'associazione Salvamamme, come ricordato sul proprio portale, da quindici anni interviene "nei momenti cruciali dell’abbandono e della solitudine delle mamme e delle famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico: gli ultimi tempi della gravidanza, i giorni difficili dopo il parto, l’interminabile primo anno della maternità, quando un momento di calore al primo incontro diventa un’ancora di salvezza e il corredino che la mamma riceve il primo passo di un lungo cammino. Ma subito dopo il supporto si estende all’ambito sanitario, psicologico, legale, logistico, pedagogico, formativo: l’incontro diventa sovente consuetudine, mamme assistite si fanno volontarie dell’Associazione".

Iniziativa fino al 31 ottobre

L'iniziativa di Salvamamme - che ha il patrocinio gratuito della Regione – andrà avanti fino al 31 ottobre. Cosa fare? È molto semplice: lasciare l'offerta nel vaso trasparente messo a disposizione dalla gelateria. Questa, a sua volta, emetterà lo scontrino al momento della consegna del gelato alla famiglia che lo riceverà.