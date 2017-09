Torresina, frigorifero abbandonato in strada. Ma c’è chi non perdona: “Luridi zozzoni”

Un frigorifero è stato abbandonato in via Paolo Rosi, a Torresina. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, è apparso in strada ieri 18 settembre. Se faccia parte di una lobby o meno non si sa, ma una cosa è certa: non è passato inosservato. Tanto che c’è chi ha scritto sull’elettrodomestico “luridi zozzoni”.

Una beffa per i residenti

Una beffa per i residenti, se si pensa che proprio domenica 17 settembre era di scena ‘Il tuo quartiere non è una discarica’, la campagna di Ama e Tgr Lazio finalizzata alla raccolta straordinaria - e gratuita - dei rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici. Nel Municipio XIV i punti di raccolta si trovavano all'ecostazione di via Casal del Marmo, all’isola ecologica di via Mattia Battistini e in via Andrea Barbato, proprio a Torresina.

Il commento

“Forse si è staccato il fogliettino che indicava il ritiro su appuntamento, forse il fogliettino non c’è mai stato anche se è stato concordato il ritiro su strada con Ama, chissà. A noi piacerebbe tanto pensarlo – ha commentato il Comitato di quartiere su Facebook - ma di fatto, a poche ore dalla giornata gratuita dei rifiuti ingombranti (compresi gli elettrodomestici), ci ritroviamo con un bel frigorifero parcheggiato su via Paolo Rosi, di lato ai cassonetti”.