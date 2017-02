Torresina 2, la rotonda manca all'appello. E il bus non passa

A Torresina 2 (piano di zona B44) non si è mossa una foglia. A cominciare dall’attesa rotonda di via Paolo Rosi, nel Municipio XIV. L’opera, infatti, non è stata ultimata. Su carta, va detto, rappresenterebbe la strada di accesso principale. Ma dell'apertura non c'è stata traccia. Un silenzio assordante e in netto contrasto con le lamentele dei residenti, i quali hanno portato avanti una raccolta firme per denunciare la situazione.

DISAGI - Secondo quanto appreso, il comitato di quartiere Torresina - tra non molto - tornerà alla carica. “Non è stato fatto più nulla” sono state le parole rilasciate a Roma Today. Il disagio dei cittadini, va ricordato, aveva toccato la punta massima lo scorso ottobre: all’epoca venne organizzata un’assemblea pubblica. Sono trascorsi circa quattro mesi. Eppure sul taccuino sono state annotate le solite lamentele.

INCONTRO - Le difficoltà, peraltro, sono state ribadite nell’ultimo weekend, durante l’incontro organizzato nel gazebo del parco giochi di viale Indro Montanelli. Un’occasione dove, in generale, sono state trattate le problematiche dei piani di zona realizzati in edilizia convenzionata. Nello specifico, Torresina 2 avrebbe voluto mettere sul piatto le proprie criticità. Una delle quali relativa alla linea Atac del 46 barrato.

CERCASI FERMATA - Il tema, comunque, sarà affrontato oggi 7 febbraio - alle 16,15 - nel corso della commissione Qualità della vita (mobilità, ambiente e decoro urbano) in programma in via Mattia Battistini, sede del parlamentino di Monte Mario. “La riorganizzazione dei trasporti ci ha penalizzato – ha riferito Antonio Giustiniani, consigliere del cdq Torresina – in alcune fasce orarie la frequenza del bus è di 40 minuti. A Torresina 2 non c’è una fermata e chi deve raggiungere le più vicine ha enormi difficoltà, dovendo recarsi o al capolinea di via Andrea Barbato o vicino l’asilo nido di piazza Gino Pallotta. Ed entrambi i punti non sono dietro l'angolo".